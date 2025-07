Võrkpalli rahvusnaiskond võtab esimestes kontrollmängudes mõõtu Soomega

Eelmisel suvel alanud valikturniiril jäi C-alagruppi kuuluv Eesti naiskond alla nii Sloveeniale (0:3) kui Iisraelile (1:3). Samade vastastega kohtutakse ka sel suvel, kui 2. augustil kell 17.00 võõrustatalse Sloveeniat ja 9. augustil kell 21.00 mängitakse Põhja-Makedoonias Iisraeliga, vahendab volley.ee.

Enne seda kontrollitakse vormi mitmetes kontrollmängudes, esimeseks vastaseks on Soome koondis, kellega kohtutakse 10. ja 11. juulil võõrsil.

Peatreener Andres Toobal võtab üle lahe kaasa 16 mängijat, esialgses koosseisus on toimunud ka paar sunnitud muudatust. "Liisbet Pill käis õlaga operatsioonil ning Anni Põldma haigestus, mistõttu on hetkel tema asemel Häli Vahula," sõnas peatreener.

Esimestes mängudes saavad end näidata kõik ja peamiselt keskendutakse enda asjadele. "Võimaluste piires saavad kõik kaasas olevad mängijad oma võimaluse. Pärast neid kohtumisi peame hakkama põhikoosseisu leidma, sest pikalt pole aega kaaluda, ettevalmistus on üsna lühike," rääkis Toobal.

"Meil on hetkel plaan A, B ja C, kuidas mängijatega vangerdada, saame vajadusel ka positsioonidega vangerdada, meil on kolm diagonaali ja kuus nurgaründajat," lisas Toobal.

"Eks kohtumised Soomega annavad esmase info meie seisust. Üldjoontes jään seni tehtuga rahule, meil on all tugevad jõusaalitreeningud ja ka korralikud pallitrennid, mistõttu suurt värskust hetkel pole ja ei peagi olema," lisas ta.

"Seega tuleb esimestes mängudes ka palju tahtejõu pealt ja eks seegi näitab treeneritele, kes kuidas tegutseb. Algul keskendume enda asjadele ja vastasele suurt ei mõtle."

Koondise koosseis kontrollmängudes Soomes:

Sidemängijad: Karolina Kibbermann, Häli Vahula

Diagonaalründajad: Kertu Laak (kapten), Kadi Kullerkann, Carmel Vares

Nurgaründajad: Nora Lember, Kristiine Miilen, Marily Lass, Nette Peit, Silvia Pertens, Caterina Cicetti

Temporündajad: Kätriin Põld, Johanna Sova, Mirjam Karoliine Kask

Liberod: Lisandra Tatrik, Janelle Leenurm

Peatreener: Andres Toobal, abitreenerid Marko Mett ja Valdis Radionenkov, ÜKE-treener Krete Junson, füsioterapeut Annabel Kutman, arst Mari Arak, statistik Mihkel Sagar.