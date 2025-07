TÄNA OTSE | Kas A-alagrupist pääseb edasi Soome või Šveits?

Norra pääses A-alagrupi võitjana veerandfinaali, seega selgub sellest mängust, kas nendega liitub Soome või Šveits.

Šveits võitis Islandit 2:0, kuid kaotas 1:2 Norrale. Nad on võitnud kaks oma viimasest kolmest mängust, mis on suur edasiminek võrreldes kaheksa eelmise mänguga, mis võitu ei toonud.

Soome alustas turniiri 1:0 võiduga Islandi üle, kuid kaotas samuti Norrale 1:2. Viimati jõudsid nad Euroopa meistrivõistluste järgmisesse vooru 2009. aastal, aga olenemata tulemusest on nad juba parandanud oma 2022. aasta turniiri tulemust, kus nad kaotasid kõik kolm mängu ja lõpetasid B-alagrupi viimasel kohal.

Soome pääseb võidu korral veerandfinaali, võõrustajatele piisab ühest punktist ehk kui mäng jääb viiki, siis väravatevahega pääseb edasi Šveits.

Soome ja Šveits on kohtunud ainult viiel korral. Ühe korra on võitnud Soome ning kahel korral Šveits, ülejäänud kohtumised on jäänud viiki. Viimati mängisid naiskonnad omavahel 2019. aastal ning siis jäi seis 0:0.