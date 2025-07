TÄNA OTSE | A-alagrupi võitja Norra kohtub Islandiga

Norra kindlustas endale koha A-alagrupi võitjana, olles võitnud nii Šveitsi kui ka Soomet 2:1 ning sellega pääseti edasi järgmisesse vooru. See on esimene kord, kui norralased on võitnud järjest kaks esimest alagrupi kohtumist. Nüüd on neil esimest korda võimalus võita kolm järjestikust mängu.

Islandil pole enam võimalik edasi pääseda, kuna nad kaotasid Šveitsile 0:2 ja Soomele 0:1. Islandi koondis on pääsenud viimasele neljale EM-finaalturniirile, aga on nende jooksul võitnud vaid ühe mängu - seda 2013. aastal Rootsis Hollandi üle, kui jõuti lisaks ka veerandfinaali.

Viimases viies omavahelises kohtumises on 1:0 ja 2:1 peale jäänud Norra ning kolm korda on mängitud viiki. Viimati kohtusid naiskonnad selle aasta mais Rahvuste liigas, kus lepiti 1:1 viigiga.