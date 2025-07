TÄNA OTSE | EOK esitleb esmakordselt ühisrahastusplatvormi "Minu sportlane"

See annab igale spordisõbrale võimaluse astuda sportlase teekonna osaks ja tunda: see medal on ka minu medal.

Uus platvorm on loodud selleks, et toetus ei piirduks enam ainult finišis aplodeerimisega – iga panus aitab sportlast tema eesmärkide poole ning loob sideme, mis kestab kauem kui üks võistlus. Läbi ühisrahastuse saavad toetajad võimaluse olla osa sportlase eduloost, investeerides mitte ainult emotsioonidesse, vaid ka päris saavutustesse.

Käivitamisel tutvustatakse kolme esimest projekti, kuid juba lähikuudel hakkab platvorm kasvama, kaasates uusi sportlasi, tiime ja nende toetajaid. Eesmärk on luua suurim kogukond, kes mitte ainult ei ela kaasa, vaid ka päriselt aitab tulemusi tuua.

Üritusel astuvad üles EOK president Kersti Kaljulaid, EOK peasekretär Kristo Tohver, Alexela Team Estonia LA 2028 sportlased Karel Tilga, Kregor Zirk ja Katrina Lehis, samuti rallitiimi Estonian Next Rallystar eestvedajad Urmo Aava ja Kalev Kruus ning korvpalliprojekti algataja, Eesti Korvpalliliidu peasekretär Gerd Kiili.