PSG võitis ülekaalukalt Madridi Reali ning pääses klubide MM-il finaali

PSG viis kuuendal minutil juhtima Fabian Ruiz ning juba kolm minutit hiljem lõi palli väravasse Ousmane Dembélé. Avapoolaja viimase värava lõi 24. minutil skoori avanud Ruiz.

Teise poolaja ainsa värava sai kirja 87. minutil Goncalo Ramos.

"See on imeline tunne. Ma arvan, et see oli väga eriline mäng, väga imeline oli olla sellel väljakul sellise suurepärase meeskonna vastu nagu on Madridi Real," ütles kaks väravat löönud Ruiz. "Ma arvan, et kogu meeskond mängis suurepärase mängu. Olen meie tehtud töö üle õnnelik," lisas ta.

Finaalis läheb PSG vastamisi Londoni Chelseaga, kes alistas esimeses poolfinaalis Fluminense 2:0. Finaal leiab aset pühapäeval, 13. juulil New Jerseys MetLife'i staadionil, kus igapäevaselt toimetavad NFL-i meeskonnad Giants ja Jets.