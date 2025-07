TÄNA OTSE | Orienteerumisjooksu maailmameistrivõistlustel on kavas tavarada

Kolmapäeval võisteldi lühirajal. Päev varem eeljooksus endale finaalikoha taganud viiest eestlasest otsustas lühiraja finaali vahele jätta Timo Sild, et olla võimalikult heas löögihoos neljapäevasel tavarajal ja laupäevases teatejooksus.

Eestlaste parima koha jooksis välja Evely Kaasiku, kes jagas 7. kohta soomlanna Marika Teiniga. Maailmameistrivõistluste ajaloos on vaid üks eestlanna varem nii kõrgele kohale jõudnud, see oli 1999. aastal Šotimaal, kus Külli Kaljus saavutas samuti 7. koha, kuid tavarajal.

Meestest sai ainsa eestlasena finaalis jooksnud Lauri Sild 20. koha.

Neljapäeval toimuval tavarajal on Soomes võistlejatest eestlastest varem parima koha saavutanud Timo Sild, kes on tulnud 10. kohale. Annika Rihma on olnud 20. kohal ning Evely Kaasiku on tavaraja lõpetanud 22. ning Lauri Sild 23. kohal. Kristo Heinmanni parim tulemus on 29. koht ning Marianne Haug ja Margret Zimmermann on maailmamestrivõistluste tavaraja lõpetanud vastavalt 46. ja 56. kohal. Jürgen Joonase jaoks on tegu debüüdiga.

Tänavune MM toimub Kesk-Soomes Kuopios tuntud Tahko suusakeskuse ümbruses. Võistlustules on 45 riigi koondised – 151 meest ja 125 naist.

Kavas on kolm medaliala: kolmapäeval lühirada, neljapäeval tavarada ning laupäeval teatejooksud.