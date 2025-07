Swiatek murdis esmakordselt Wimbledonis poolfinaali

Naiste maailma edetabelis neljandale reale langenud Swiatek alustas edetabeli 19. real paikneva Samsonova vastu võimsalt ning teenis avasetis 6:2 võidu. Teises setis tormas ta kolme järjestikuse geimivõiduga juhtima ja kuigi Samsonoval õnnestus viigistada 4:4, näitas poolatar klassi ja realiseeris 7:5 võiduga edasipääsu.

Swiatek jõudis võiduga oma karjääris verstapostini, sest ta polnud varasemalt Wimbledoni turniiril naiste seas veerandfinaalist edasi jõudnud. 24-aastane poolatar on siiski Londonis toimuval slämmil võidurõõmu tundnud: 2018. aastal tuli ta tüdrukute turniiril võitjaks.

Swiatek on teeninud oma karjääri jooksul viis slämmivõitu, aga neli neist on tulnud Prantsusmaal liivaväljakutel ning üks USA-s kõvakattel. Muruturniirid on olnud poolatari nõrkuseks, aga tänavu on ta võitnud muru peal üheksast matšist kaheksa, mis tähistab juba tema karjääri parimat hooaega sel väljakukattel.

"Mul on kananahk ihul, olen enda üle nii uhke!" ütles Swiatek pärast matši. "Olen pidanud muru peal kõvasti tööd tegema, et paremaks saada."

Swiatek lõi tunni ja 50 minutit kestnud kohtumise vältel kolm ässa ning tegi sama palju topeltvigu, neutraalse lipu all mängiv Samsonova ei saanud kirja ühtki ässa ja patustas viie topeltveaga. Poolatar tegi 21 äralööki vastase 16 vastu, Samsonoval kogunes lihtvigu 38 ning Swiatekil 24.

Swiatek kohtub poolfinaalis kas venelanna Mirra Andrejeva (WTA 7.) või šveitslanna Belinda Benciciga (WTA 35.).