Levadia tõi kaitsesse jõudu juurde Brasiiliast

Tallinna FCI Levadia teatas, et klubiga liitus 21-aastane brasiillasest kaitsja Kauã Davi.

2004. aastal sündinud Davi saabus Levadiasse pärast perioodi Brasiilia kõrgliigaklubi EC Bahia ridades, kus ta esindas nii esindusmeeskonda kui ka U-20 meeskonda.

"Olen väga õnnelik, et saan olla osa sellest suurest meeskonnast, mis igal aastal võitleb tiitlite nimel ja kuulub alati tippu. Annan platsil endast kõik ja näitan kõigile oma talenti," ütles Davi klubi kodulehe vahendusel.

Bahia paikneb hetkel oma koduliigas viiendal kohal. Davi pääses sel hooajal esindusmeeskonna eest väljakule 11 korral, kogudes kokku 771 mänguminutit.

"Seni on meil olnud viljakas kogemus Brasiilia jalgpalluritega ning soovime seda suunda edasi arendada. Kauã on oma jalgpalliliste omadustega suurepärane täiendus nii meie meeskonnale kui ka klubile tervikuna. Pole kahtlustki, et ta avaldab meile positiivset mõju ning samas aitab klubi tal täita oma suurimaid unistusi," lisas Levadia omanik Viktor Levada.

Klubi sõnul on Davi tugevusteks suurepärane mängulugemine, väga hea kiirus ning brasiillastele omaselt hea tehnika. Lisaks keskkaitsja positsioonile võib ta mängida ka paremkaitses.