Martin Laas võitis kõrgetasemelisel velotuuri etapil

Hiinas toimuva Tour of Qinghai Lake'i velotuuri (UCI 2.Pro) neljandal etapil võidutses Eesti võistkonna Quick Pro Team'i rattur Martin Laas (3:43.18).

Laas edestas suures grupifinišis taanlast Alexander Salbyt ja itaallast Enrico Zanoncellot.

Qinghai velotuuri teeb eriliseks asjaolu, et see toimub kõrgmäestikus ning kõige madalam punkt asub 2300 m peal. Kolmapäevasel etapil käidi koguni 3700 m kõrgusel merepinnast.

"Super päev, täna olid velotuuri parimad jalad, eile oli ka tegelikult sprindi päev, kuid viimasel tõusul jäin kahjuks maha ja olin üsna pettunud. Sellel tuuril ongi niimoodi, et kunagi ei tea, kuidas üks päev keha-jalg reageerib kõrgmäestikule, sest see on natuke nagu loterii," rääkis Laas etapi järel.

"Täna läks kõik väga hästi, suured tõusud kannatasin pundis ära, aga 20 km enne lõppu oli selline 2 km järsk tõus, kus hakati ründama ja jäin maha. Õnneks tekkis kohe selline punt, kes tahtis ette järele sõita ja saime üsna kiiresti peagruppi tagasi. Tänane plaan oligi see, et kui ma pundis ära istun, siis minu peale. Plaan B oleks olnud Karl-Patrick Lauk. Tiim tegi lõpus väga head tööd, hoidis mind ees ja 500 m enne finišit lõpetas Mihkel Räim oma töö ja pani mind heasse positsiooni. Kuna mul oli tunne üsna hea, siis otsustasin ise spurti alustada ja vastast mulle ei olnud," lisas etapivõitja.

Eestlastest lõpetasid peagrupis veel Norman Vahtra ja Oskar Küüt, kes said vastavalt 30. ja 100. koha. Räim oli 117. (+0.24), Martti Lenzius 132. (+0.52), Lauk 134. (+1.00) ja Aaron Aus 139. (+23.05).

Kokkuvõttes jätkab liidrina uruguaylane Guillermo Thomas Silva, ükski Eesti rattur esisajasse ei kuulu. Velotuur kestab pühapäevani.