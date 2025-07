Alcaraz ja Sabalenka said rõõmusõnumi

Sabalenka on olnud sel hooajal WTA tuuri silmapaistvaim mängija, kui on jõudnud finaali seitsmel ja tulnud võitjaks kolmel turniiril. Valgevenelanna võitis kõrgeima kategooria turniirid Miamis ja Madridis, lisaks saavutas esikoha Brisbane'i 500 kategooria turniiril.

"Minu eesmärk igal aastal on kvalifitseeruda aastalõputurniirile ja olla esimene, kes endale koha kindlustab, nii et see on mulle ja minu tiimile väga eriline hetk," kommenteeris Sabalenka.

Maailma esireket osaleb aastalõputurniiril viiendat hooaega järjest. Tema seni ainus finaalikoht pärineb 2022. aastast, kui pidi kahes setis tunnistama prantslanna Caroline Garcia paremust. Mullu kaotas Sabalenka poolfinaalis hilisemale võitjale Coco Gauffile.

WTA aastalõputurniir toimub 1.–8. novembril Saudi Araabias Riyadhis.

The stats speak for themselves! @SabalenkaA is the first player to officially qualify for the @WTAFinalsRiyadh in the PIF Race to the WTA Finals. Here's a look at how her impressive 2025 season compares to last year so far.#WTAFinalsRiyadh pic.twitter.com/Nr42s28vTo