37-aastane sakslanna pani Sabalenka tõeliselt proovile

Sabalenka jaoks algas mäng väga kehvalt, sest ta kaotas 37-aastase sakslanna vastu oma neljast esimesest servigeimist kolm ja seti 2:6.

Teises ja kolmandas setis suutis maailma esinumber oma mängu rohkem leida, kuigi jäi ka kolmandas kaks korda murdega taha. 3:4 seisul murdis ta aga kahel korral Siegemundi pallingu ja võitis kohtumise teiselt matšpallilt.

Statistilise näitajate poolest oli pea kolmetunnise kohtumise näol tegemist väga võrdse etteastega ja Sabalenkal oli suuri raskusi Siegemundi mitmekesise löögiarsenaliga, mis spetsialistide hinnangul meenutas pigem endiste aegade tennist.

"Ma vajan veidike aega taastumiseks... ta surus mind nii palju ja ausalt öeldes pärast esimest setti vaatasin oma tiimi boksi ja mõtlesin, et "kutid, broneerige lennukipiletid ära, sest ma arvan, et me lahkume siit ilusast linnast, riigist ja paigast"," lausus Sabalenka.

"Ta mängis imelise turniiri, uskumatu mängu ja hetkel olen ma võidu üle superõnnelik. Ja atmosfäär oli täiesti omaette tase."

Kolmel viimasel slämmiturniiril finaali jõudnud Sabalenka pääses Wimbledonis nelja hulka kolmandat korda, kuid kaks eelmist poolfinaali ta kaotas: 2021. aastal Karolina Pliškovale (Tšehhi) ja tunamullu Ons Jabeurile (Tuneesia).

Sabalenka läheb poolfinaalis kokku ameeriklanna Amanda Anisimovaga (WTA 12.), kes sai jagu Anastassija Pavljutšenkovast (WTA 50.) 6:1, 7:6 (11:9).

Teises setis oli Anisimoval kaks matšpalli ka seisul 5:4, kuid Pavljutšenkova suutis need päästa. Kiires lõppmängus oli aga Pavljutšenkoval lausa viis sett-palli, kuid Anisimova hoidis end mängus ja võitis ise ühtekokku neljandalt matšpallilt.

23-aastana Anisimova jõudis Wimbledoni poolfinaali esimest korda. Varem oli ta slämmiturniiril nelja seas mänginud ka 2019. aastal Prantsusmaa lahtistel, kui oli vaid 17-aastane.