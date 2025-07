Wimbledonis selgus esimene poolfinalist

Kuigi Fritz asus settidega kaks-null juhtima, siis kaotas ta kolmanda kindlalt ja jäi ka neljanda alguses murdega taha. Ameeriklane võitles end aga kiiresse lõppmängu, asus juhtima 4:1, ja võitis 4:4 seisult kolm punkti järjest.

Kogu kohtumise peale tegi Fritz vastasest pisut enam äralööke (47:35) ja pisut vähem lihtvigu (31:38) ja rajas teed võiduni ka 16 serviässa abil.

Teel poolfinaali on Fritz kaotanud aga kokku 87 geimi. See on Wimbledoni meesüksikmängus kõige rohkem pärast 2007. aastat, kui Novak Djokovic jõudis sinna pärast saja geimi kaotust.

Ühtlasi tähistas see 27-aastase ameeriklase jaoks seni edukaimat Wimbledoni turniiri, sest oma kaks eelmist veerandfinaali oli ta kaotanud: näiteks mullu tuli tunnistada itaallase Lorenzo Musetti paremust.