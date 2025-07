Tour de France'il varastatud jalgrattad leiti üles

Pühapäeval kohalikku piirkonda otsinud meeskonna töötajad leidsid viis jalgratast, kuid kuus olid endiselt kadunud.

Õnneks sai meeskond pühapäeval puuduvad jalgrattad asendada ning teisel ja kolmandal etapil ei jäänud seetõttu osalemata.

Tuuri korraldajad ja kohalik politsei alustasid uurimist ning esmaspäeva pärastlõunal leidis politsei ülejäänud jalgrattad Belgia piiri lähedalt.

"Politsei teatas ASO-le ja Cofidise meeskonnale, et nad leidsid jalgrattad Belgia piiri lähedal asuvast Halluini külast. Politsei võttis Cofidisega ühendust, et need samal õhtul meeskonnale üle anda," seisis Cofidise pressiteates.

Kohaliku politsei, meeskonna ja võistluse korraldajate ühine pingutus tõi juhtunule positiivse lõpu. "Mul oli võimalus rääkida Christian Prudhomme'i ja uurijaga," ütles Cofidise peadirektor Cédric Vasseur.

"See on väga hea uudis. Soovin tänada Tour de France'i organisatsiooni ja politseid, kes tegid kõik endast oleneva, et rattad leida. Tegu on väga hea uurimistööga ning see võimaldab meil Tour de France'i rahuliku südamega jätkata."