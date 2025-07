Kristjan Kitsing mängib ka järgmisel hooajal TalTech/Alexelas

Korvpalliklubi TalTech/Alexela andis teisipäeval sotsiaalmeedias teada, et võistkonnas jätkab Kristjan Kitsing.

"Mul on väga hea meel jätkata TalTech korvpallimeeskonnaga – see on suurepärane võimalus arendada end nii sportlasena kui ka akadeemiliselt ning siduda tugev haridus ja kirg spordi vastu," sõnas Kitsing pressiteate vahendusel.

"Soovin anda endast maksimumi ning aidata meeskonda võitudeni ja kaua oodatud medalini. Loodan, et ka sellel hooajal saame saali fänne täis ja loome veelgi vägevama õhkkonna ja melu!"

Lisaks Kitsingule mängivad TalTechis ka Oliver Metsalu, Taavi Jurkatamm, Siim-Markus Post, Kaarel Välb, Indrek Sunelik, Ran Andre Pehka, Oliver Suurorg, Saimon Sutt, Ivo Van Tamm ning Meiko Lindeberg.