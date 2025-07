Prantsuse vehkleja vabanes dopingusüüdistusest

Ysaora Thibus' dopinguproovist avastati 2024. aastal "halb analüütiline leid".

Rahvusvaheline testimisagentuur ITA teatas Prantsusmaa vehklemisliitu, et probleemseks osutus prantslanna 14. jaanuaril antud dopinguproov. Vastavalt reeglitele määrati Thibus'le esialgne võistluskeeld.

Kohtunikekogu lükkas tagasi Maailma Antidopingu Agentuuri (WADA) apellatsiooni, milles paluti talle nelja-aastast võistluskeeldu.

WADA vaidlustas selgituse, et aine sattus Thibus' organismi suudlemise kaudu oma toonase partneriga, kes oli tema teadmata ostariini sisaldavat toodet kasutanud.

Kohus teatas, et on teaduslikult tõestatud, et Thibus' toonase partneri poolt tarbitud annusega sarnase ostariini annuse manustamine oleks jätnud sülge piisavas koguses ostariini, et suudlemise läbi jõuab aine teise organismi.

Kohtunikud aktsepteerisid, et Thibus' toonane partner võttis ostariini alates 5. jaanuarist ning üheksa päeva jooksul toimus kumulatiivse toimega nakatamine.

Tema partner oli tollal Race Imboden, kes on vehklemise kahekordne olümpiamängude pronksmedalist.

Thibus krooniti 2022. aastal floreti individuaalseks maailmameistriks. Lisaks on tal MM-idelt ja EM-idelt individuaalselt ja võistkondlikult kokku enam kui paarkümmend hõbe- ja pronksmedalit.