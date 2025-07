Rootsi naiskonna võim teisel korrusel oli Poolale liiast

Rootsi ründetäht Stina Blackstenius viis omad 28. minutil juhtima ning teisel poolajal tegid skoori ka Kosovare Asllani (52. minutil) ja Lina Hurtig (77.). Kõik väravad sündisid peaga.

Rootsi oli arvatult domineerivam pool, tehes 22 pealelööki, neist seitse raamidesse. Poola sai kirja seitse pealelööki, neist kaks raamidesse, kusjuures üleminutitel raksatas pall ka kauglöögist posti.

Tulemus tähendab, et C-alagrupist on edasipääsejad selgunud, sest nii Rootsil kui ka Saksamaal on kirjas kaks võitu ning Taani ja Poola jätkavad nulliga. Alagrupi võitja selgitab viimase vooru kohtumine Rootsi - Saksamaa.

Enne mängu

Poola kaotas C-alagrupi esimeses mänguvoorus Saksamaale 2:0. Poola parim võimalus avanes koondise tähtmängijal Ewa Pajoril, kelle ohtliku pealöögi tõrjus Saksamaa väravavaht Ann-Katrin Berger.

Poola ei pääse veerandfinaali, kui nad kaotavad Rootsile ja Saksamaa väldib kaotust Taanile.

Rootsi alistas oma avamängus naaberriigi Taani 1:0. Mängu ainsa värava lõi kümme minutit pärast teise poolaja algust Madridi Reali poolkaitsja Filippa Angeldal, kes lõpetas karistusalas madala löögiga võrku rootslannade hea söödurünnaku.

Rootsi pääseb veerandfinaali, kui nad võidavad Poolat, ja Taani ei võida Saksamaad.

Poola pole viimase 20 aasta jooksul Rootsi vastu võistlustel väravat löönud, kaotades kaks 2017. aasta EM-i valikmängu (kokku 7:0) ja kaks 2015. aasta maailmameistrivõistluste mängu (kokku 6:0).