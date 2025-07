Tennise Eesti meistrivõistluste neljandal päeval favoriidid ei vääratanud

Favoriidid ei vääratanud, kui Elena Malõgina võitis Marie Johanna Lapimaad 6:1, 6:0 ning Kristjan Tamm Ken Inki 6:3, 6:0. Poolteist kuud vigastuspausi pidanud Tamm ütles, et seis kannavaluga ei ole veel roosiline, aga ta lootis, et see meistrivõistlustel lõpuni mängimist ei sega.

"Praegu on Eesti tšempionaat rohkem sissemängimiseks, peamised on ikkagi ITF-i turniirid ja Challengerid," ütles Tamm. "Siin on just hea alustada, iga mänguga lähevad vastased raskemaks," lisas ta.

Teisena asetatud Laura Rahnel sai jagu Carolina Mastepanist 6:1, 6:0 ning Sten Hiiesalu Luukas Raudkivist 6:3, 6:2. Kolmandana asetatud Grete Gulli ja Elizaveta Anikina vaheline mäng lükkus seisul 5:7 teisipäevale. Pooleli jäi ka Siim Troosti ja Robin Partsi vaheline mäng seisul 4:2.

Üksikmängudes sündisid ka mõned üllatused, kui kolmandana asetatud Carl Bret Parko jäi alla Alex-Andre Ojassalule ja neljanda paigutusega Aleksandr Kvitši kaotas Robin Rait Rikbergile.

Segapaarismängus alistasid esimese asetusega Henry Ink ja Nora Olivia Adamson 6:4, 6:2 Uno Lapimaa ja Marie Johanna Lapimaa. Teisena asetatud Kevin-Kristjan Uba ja Lisette Aljas võitsid Robin Rait Rikbergi ja Stefanija Variksood 6:2, 6:0. Kolmandana asetatud Robert Raag ja Elisabeth Iila jäid alla Denis Maijorovile ja Andrea Rootsile 1:6, 3:6.

Teisipäeval jätkuvad meistrivõistlused üksikmängude veerandfinaalide ning nais- ja meespaarismängude poolfinaalidega.