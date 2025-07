Brasiilia tippklubi soovib uueks peatreeneriks palgata Carlo Ancelotti poja

35-aastane Davide on oma kuulsa isa taustatiimis töötanud alates 2012. aastast. Esialgu vastutas Davide füüsilise ettevalmistuse eest, kuid alates 2016. aastast on ta täitnud abitreeneri rolli. Ka praegu on Davide abitreeneriks oma isale Brasiilia rahvuskoondises.

The Athleticu sõnul on kolmekordne Brasiilia meister Botafogo tõsiselt huvitatud noorema Ancelotti teenetest. Väljaanne lisab, et suve alguses kaalusid Davide palkamist ka šotlaste Rangers ja Hispaania klubi Deportivo La Coruna.

Botafogo tuli mullu Brasiilia meistriks ja võitis ka Lõuna-Ameerika tähtsaima klubiturniiri ehk Copa Libertadorese, aga meeskonna säravate saavutusteni viinud peatreener Artur Jorge otsustas tänavu jaanuaris ametist lahkuda. Klubi tõi seejärel juhendajaks Renato Paiva, kuid tema vabastati ametist pärast klubide MM-il kaheksandikfinaalis saadud kaotust liigarivaalile Palmeirasele.

Botafogo hoiab hetkel Brasiilia Serie A-s kaheksandat kohta, liidrile Flamengole kaotatakse kuue punktiga. Copa Libertadoresel on jõutud 16 parema sekka, kus minnakse vastamisi Ecuadori klubiga LDU Quitoga.