Martin Rump võidutses karmides oludes peetud 12 tunni sõidul

Pärast kestvussõite Nürburgringil ja Spa ringrajal esindas Rump läinud nädalavahetusel taas Mühlner Motorsporti tiimi Michelin 24h Series sarjas, kui Lõuna-Prantsusmaal Paul Ricardi ringrajal sõideti 12 tunni sõit.

Kvalifikatsiooni teisena lõpetanud Mühlner Motorsporti (Rump, Julian Hanses, Valters Zviedris; Porsche 911 GT3 Cup) võistlussõit õnnestus pea ideaalselt. Masina viis rajale just eestlane, kes tegi ühe oma elu parima stardi ning tosina tunni jooksul läbiti 5842 meetri pikkust ringi 302 korda, millega saadi 992 klassis kindel võit. Lähimat konkurenti edestati finišis poole ringiga.

"Kuigi meil suurt ettevalmistusaega sisuliselt ei olnudki, toimis auto võistlussõidus hästi. Arvan, et tegin julgelt ühe oma elu parima stardi. Sõitsin kokku kolm vahetust ja kiirus oli kogu aeg olemas. Seda võitu oli kogu tiim oodanud terve hooaja. Tulemus oli ka kirss tordile minu kolmenädalasele võidusõidu maratonide sarjale. Teine koht Nürburgringil, poodium Spas ja nüüd 992 klassi võit Paul Ricardis. Võib enamgi kui rahule jääda," sõnas Rump pärast võistlust.

Paul Ricardis valitsesid nädalavahetusel erakordselt kuumad olud. Kui välistingimustes näitas kraadiklaas 35 soojakraadi, siis rajatemperatuur oli keskpäeval ligi 60 ümber.

"See sõit oli mulle täielik Aasia meenutus. Füüsilisuse poole pealt olid need vahetused ühed kõige raskemad üldse. Cup autol puudub konditsioneer ja sõiduvahetused on paari tunni kaupa. Nii et vahepeal tuli joogipudelist sisuliselt kuuma teed. See sõit oli kestvuse mõttes tõesti selle definitsiooni täielik tippvaste, sest iga vahetus oli maruraske. Seda enam on mul hea meel, et kõvad pingutused said hästi tasustatud."

Michelin 24h Series hooaja viimane etapp peetakse septembris Barcelonas.