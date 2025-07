Prantsusmaa tiimilt varastati Tour de France'il 11 ratast

"Meie töökojarekka uks murti lahti ja 11 meie Look Cycle jalgratast varastati vaatamata kehtestatud turvameetmetele," teatas parasjagu Lille'is viibinud Prantsusmaa meeskond.

"Cofidise meeskond mõistab selle vääritu teo teravalt hukka ja kutsub toimepanijaid üles käituma tsiviliseeritult ja vastutustundlikult."

Juhtumist teavitati ka Prantsusmaa politseid, kes on algatanud uurimise. Ühe ratta väärtus on umbes 13 000 eurot, mis teeb kogukahju suuruseks umbes 143 000 eurot. Cofdis leidis siiski piisavalt sõiduvahendeid, et pühapäevane etapp kaasa teha.

Tegemist pole ainulaadse juhtumiga, sest mullusel velotuuril langes varaste ohvriks TotalEnergiesi võistkond. Ka neilt võeti 11 jalgratast koguväärtusega 150 000 eurot.

2021. aastal varastati aga samuti Lille'is 22 Itaalia rahvuskoondise jalgratast koguväärtusega umbes 600 000 eurot. Hiljem leiti kraam Rumeeniast.