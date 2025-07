Ron Rooni võitis Belgias juunioride velotuuri

Pühapäeval peetud 125,7-kilomeetrisel finaaletapil võidutses belglane Senne Brys (JEGG-SKIL-DJR; 2:38.45). Rooni ületas finišijoone 22. positsioonil, mis oli piisav, et üldarvetuses kerkida liidriks.

Üldarvestuses said koos Rooniga pjedestaalile astuda tiimikaaslane Simon Schwartz (+0.00) ja belglane Rune Boden (AVIA – Rudyco Cycling Team; +0.10).

"Olen üldarvestuse võidu üle väga õnnelik, sest terve tiim panustas sinna. See tekitab väga sooja tunde, kuna kõik poisid on üksteise jaoks olemas," ütles Rooni võistluse järel.

"Mina ja tiimikaaslane Simon [kandis viimasel päeval liidrisärki] olime mõlemad liidrid ja päeva plaaniks oli liidrisärgi jätmine tiimi. Kuna mul õnnestus vahefinišis saada boonussekund, siis tõusin mina päeva lõpuks liidriks. Oluline oli, et üldvõit jääks meeskonda ja see meil õnnestus. Andsime poistega endast absoluutselt kõik ja ütleksin, et me kõik võitsime."

Rooni oli samuti parim punktiarvestuses. Eestlastest on õnnestunud see velotuur võita veel Gleb Karpenkol, kes oli parim 2019. aastal.

Belgias peetud juunioride ühepäevasõidul Menen Kemmel Menen (UCI 1.1; 128,4 km) pälvis Joonas Puuraid (Flanders U19 Academy) kolmanda koha. Kaksikvõidu teenisid belglased Witse Bertels (Van Moer Logistics Cycling Team; 2:46.25) ja Lowie Baeck (Mix AVIA/Soudal).