Wimbledonis juhtus eksitus, Pavljutšenkova: minult varastati geim

Wimbledonis on esimest aastat kasutusel süsteem, mille järgi inimestest joonekohtunike asemel otsustab automaatika, kas pall tabas väljakut või oli väljas. Mainitud mängus lülitus süsteem aga inimliku eksituse tõttu ühel väljakupoolel üheks geimiks välja.

Selle tagajärjel jättis ta kolmel korral punkti õigesti lugemata ja ohvriks sattunud Pavljutšenkova sõnul varastati temalt seetõttu geim. Venelanna jättis ühe pikaks läinud palli löömata, aga süsteem ei registreerinud Kartali auti.

Pukikohtunikuna ametis olnud Nico Helwerth luges ise kahel juhul punkti ära, aga kolmandat palus ta uuesti mängida, kuna ei soovinud ka ise otsust langetada, kuigi Pavljutšenkova oli jätnud palli meelega löömata.

Seejärel võttis punkti aga Kartal ja murdis Pavljutšenkova servigeimi, minnes juhtima 5:4. Pavljutšenkova ütles pukikohtunikule: "Sa võtsid mult geimi ära... nad varastasid mult geimi. Nad varastasid selle."

Hiljem õnnestus Pavljutšenkoval siiski kiires lõppmängus sett võita ja pärast ka tulemusega 7:6 (7:3), 6:4 edasi veerandfinaali jõuda.

Sellest hoolimata oli ta pärast kohtumist nördinud ja leidis, et kohtunik oleks võitnud Kartali löögi auti lugeda, mitte paluda palli uuesti mängida. "Selleks ta seal ongi. Ta nägi, et see läks välja - ta tunnistas seda mulle pärast matši," rääkis ta.

"Ma arvasin, et ta teeb seda, aga ta ei teinud. Selle asemel palus ta punkti lihtsalt uuesti mängida. Ma ei tea, kas asi on selles, et ta [Kartal] on kohalik. Ma arvan, et see oli ka tema jaoks keeruline. Tõenäoliselt kartis ta nii suurt otsust langetada."

Nico Helwerth Autor/allikas: AP / ZUMAPRESS.com

Reeglites on kirjas, et kui tehnoloogia veab alt, siis langetab otsuse pukikohtunik. Kui pukikohtunik ei suuda kindlaks teha, kas pall oli sees või väljas, tuleb punkt uuesti mängida. See kehtib ainult punkte lõpetavate löökide korral või siis, kui mängija katkestab mängimise.

Wimbledoni turniiri korraldajad teatasid algul, et automaatne süsteem deaktiveeriti kõnealusel punktil operaatori vea tõttu. Hiljem lisas All England Clubi pressiesindaja, et süsteem deaktiveriti eksklikult servija poolel üheks geimiks. Korraldajad palusid juhtunu tõttu vabandust.

Tänavusel Wimbledoni turniiril on automaatne joonetehnoloogia olnud teemaks ka varem. Näiteks Emma Raducanu on sõnanud, et mõned tehnoloogia otsused on olnud kahtlased. Olümpiavõitja Belinda Bencic lisas, et on tavaliselt tehnoloogia poolt, aga sel turniiril ei ole see õige.

Uus süsteem tekitab meelehärmi ka seetõttu, et kui varem said mängijad joonekohtunike otsuseid elektroonilise korduse abil vaidlustada, siis nüüd enam mitte. Pavljutšenkova sõnul võiks võtta eeskuju jalgpallist ehk VAR-ist.

"Nii suurel sündmusel arvan, et see on vajalik, kuna see pole esimene kord, kui nii on juhtunud," sõnas ta BBC-le ja lisas, et kohtunikud peaksid suuri otsuseid langetama, kuna vastasel juhul võiks mängida ka nendeta.

"Ma arvan, et kohtunik peaks olema õigus haarata initsiatiiv. Selleks ta seal ongi ja sellepärast ta sellel toolil istubki, vastasel juhul arvan, et oleksime võinud mängu pidada ka ilma kohtunikuta."