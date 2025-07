TÄNA OTSE | Kas Portugal suudab suurest kaotusest toibuda?

Portugali naiskond pidi kohe B-alagrupi avavoorus minema vastamisi valitseva maailmameistri Hispaaniaga ja sai suure 0:5 kaotuse. Ka kohtumises Itaaliaga on favoriidi seisuses pigem vastased.

Portugali naiskonnal pole praegu just parim minek, sest viimasest kuuest mängust on kirjas üks viik ja viis kaotust. Seejuures on neist kaotustest kolm vähemalt viieväravalised.

Naiskonna jaoks on aga saavutus ka finaalturniiril mängimine, sest seda tehakse alles kolmandat korda ja seni pole alagrupist kaugemale jõutudki.

Itaalia naiskond sai turniiri alustuseks väga olulise 1:0 võidu Belgia üle ja see muutis nende edasipääsušansid hoobilt palju paremateks.

Erinevalt Portugalist on Itaalial käsil hea seeria, sest neljast viimasest mängust on kolm võidetud, üks viigistatud ja lastud endale lüüa vaid üks värav.

Samuti toetab itaallannasid ajalugu - viimased seitse omavahelist kohtumist on lõppenud nende võiduga. Suurturniiril minnakse vastamisi aga alles esimest korda.