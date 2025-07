Portugal ja Itaalia tegid EM-il esimese viigi

Väravateta avapoolaja järel viis Itaalia juhtima Cristiana Girelli, kes oli täpne 70. minutil. Kümme minutit hiljem kõmmutas Diana Silva palli Itaalia väravasse, kuid VAR fikseeris suluseisu ja tabamus tühistati. Portugal sai sellest indu juurde ning 89. minutil viigistas seisu Diana Gomes.

Portugal lõpetas seejuures kohtumise kümne naisega, sest kuuendal lisaminutil teenis karmi vea eest teise kollase kaardi Ana Borges.

Avakohtumises Hispaanialt nahutada saanud Portugal säilitas viigipunktiga lootuse jõuda veerandfinaali. Itaalial on seis pisut parem, sest esimeses voorus saadi 1:0 jagu Belgiast.

Teisipäeval peetakse teise vooru kohtumised C-alagrupis. Saksamaa kohtub kell 19.00 algavas mängus Taaniga ning kell 22.00 pannakse pall mängu Poola ja Rootsi vahelises kohtumises.

Enne mängu:

Portugali naiskond pidi kohe B-alagrupi avavoorus minema vastamisi valitseva maailmameistri Hispaaniaga ja sai suure 0:5 kaotuse. Ka kohtumises Itaaliaga on favoriidi seisuses pigem vastased.

Portugali naiskonnal pole praegu just parim minek, sest viimasest kuuest mängust on kirjas üks viik ja viis kaotust. Seejuures on neist kaotustest kolm vähemalt viieväravalised.

Naiskonna jaoks on aga saavutus ka finaalturniiril mängimine, sest seda tehakse alles kolmandat korda ja seni pole alagrupist kaugemale jõutudki.

Itaalia naiskond sai turniiri alustuseks väga olulise 1:0 võidu Belgia üle ja see muutis nende edasipääsušansid hoobilt palju paremateks.

Erinevalt Portugalist on Itaalial käsil hea seeria, sest neljast viimasest mängust on kolm võidetud, üks viigistatud ja lastud endale lüüa vaid üks värav.

Samuti toetab itaallannasid ajalugu - viimased seitse omavahelist kohtumist on lõppenud nende võiduga. Suurturniiril minnakse vastamisi aga alles esimest korda.