Fritz pääses Wimbledonis edasi 41 minutiga

Eelmise kolme kohtumisega kokku ligi 10 tundi kulutanud Fritzil oli pühapäeval märksa lihtsam tööpäev, kui sai neljandas ringis seisul 6:1, 3:0 loobumisvõidu austraallaselt Jordan Thompsonilt (ATP 44.). Kohtumine kestis vaid 41 minutit.

"See ei ole kindlasti viis, kuidas tahan edasi jõuda," ütles Fritz. "Ma olin väga põnevil, et Jordani vastu mängida. Ta võitles, et siia jõuda. Eile oli tal paarismängus ülipikk kohtumine, nii et austan teda selle eest, et ta täna üldse väljakule tuli. Mul on temast kahju. Loodan, et ta peagi tunneb end paremini."

Fritz murdis Wimbledonis veerandfinaali kolmandat korda, kuid sealt kaugemale ei ole ta seni pääsenud. Kaheksa parema seas ootab teda 17. paigutusega Hatšanov, kes oli 6:4, 6:2, 6:3 üle poolakast Kamil Majchrzakist (ATP 109.). Sarnaselt Fritzile ei ole Hatšanov varem Wimbledonis poolfinaali jõudnud.

Pühapäeval selguvad edasipääsejad veel paarides Nicolas Jarry (ATP 143.) - Cameron Norrie (ATP 61.) ja Carlos Alcaraz (ATP 2.) - Andrei Rubljov (ATP 14.).