Hokiässade Rooba ja Liiviku laagrisse kogunevad profid, noored ja lapsed

Alates laagri käivitamisest 2016. aastal on Rooba ja Liivik omanimelisse jäähokilaagrisse edukalt kokku toonud noori sportlasi nii Eestist kui ka välismaalt, pakkudes neile väärtuslikke treeningkogemusi professionaalsete treenerite juhendamisel.

Sel aastal tuuakse huvilisteni kolm erinevat laagrit: lastelaager (07.-10.07.), kuni 18-aastaste laager (14.-17.07.) ja Pro Camp ehk professionaalsetele mängijatele mõeldud laager (07.-10.07.).

"Meie missiooni on edendada Eesti hokikultuuri ja pakkuda rohkem võimalusi nii noortele kui ka professionaalidele. Aastate jooksul on meie laagris vastu võetud sadu osalejaid, kellest paljud on jõudnud Eestit esindama noorte- ja täiskasvanute koondises," ütlesid korraldajad.

Lastelaagris keskendutakse oskuste arendamisele ja meeskonnatööle, et inspireerida järgmist hokitähtede põlvkonda. U-18 laager on noortele suunatud laager, kus on esikohale seatud üldfüüsilise ettevalmistus eelseisvaks hooajaks ning laagrit juhib Soome meistriliiga KooKoo meeskonna üldfüüsilise treener Manu Lähteenmäki.

Proffidele mõeldud laager pakub tipptasemel treeningtingimusi, mis vastavad tipphokiriikide omadele, aidates sportlastel valmistuda tulevaseks hooajaks kvaliteetsete treenerite ja tugevate treeningpartnerite abil. Laagris osalevad nii Eesti kui ka Ukraina täiskasvanute koondise mängijad.

Kõik laagrid toimuvad Haabersti jäähallis.