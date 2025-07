Rahahädas Botevist lahkunud Igonen otsib uut klubi ja treenib Eestis

Narva klubi peatreener Roman Kožuhhovski kinnitas Soccernet.ee-le, et Transi ja Kuressaare mängu tribüünilt jälginud 28-aastane Igonen teeb piirilinlastega trenni ning otsib samal ajal uut mängupaika. Väidetavalt pole Eestis Infonetis ja Floras mänginud Igonen Transiga liitumas.

17 korda A-koondise puuri kaitsnud Igonen esindas lõppenud hooajal Bulgaaria kõrgliigaklubi Plovdivi Botevit, kus ta oli varuväravavaht. Eestlane seisis 36 liigamängust väravas vaid neljal korral, lisaks oli ta väljakul kahes karikamängus. Neljal juhul kaitses Igonen Botevi duubelmeeskonna väravat.

Mais kirjutas Bulgaaria meedia, et kuuendal kohal lõpetanud Botevi tulevik on ülimalt ebaselge, sest klubi on suurtes rahalistes raskustes ja mängijatele on viimastel kuudel palka makstud ebaregulaarselt.

