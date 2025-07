TÄNA OTSE | Flora ja Kalju lähevad kolmandat korda vastamisi

Sel hooajal on "raudteederbi" viigis üks-üks: aprilli alguses jäi Flora Hiiu kunstmurustaadionil toimunud kohtumises peale 2:1, aprilli lõpus võitis Kalju aga A. Le Coq Arenal 3:2.

"Esimese mängu Kaljuga võitsime meie, kuigi Kalju oli parem ja nemad võitsid teise mängu, kuigi meie olime paremad," võrdles Flora abitreener Aiko Orgla.

"Pühapäeval ei loe kumb võistkond parem tundub, vaid kes rohkem väravaid lööb. Oleme tõestanud, et väravaid me lüüa suudame. Nüüd on vaja oma värav ka lukku keerata, ammu pole kaitses vastaseid kuival suutnud hoida."

Kalju treener Artjom Artjunin lisas: "Mäng Flora vastu on hea ettevalmistus enne konverentsi liigamängu. Ootan väga pingelist ja kompromissitut mängu. See on mõlema meeskonna jaoks tähtis mäng tabeliseisu mõttes. Teeme kõik endast oleneva, et oma positsiooni parandada."

Kaljul on võidu korral võimalik Flora kinni püüda, sest Floral on hetkel 41 ja Kaljul 38 punkti. Liidermeeskond Tallinna FCI Levadia asub pisut kaugemal (47), aga neil on hetkeseisuga ka üks mäng rohkem peetud.