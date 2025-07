Philipsen tähistas kümnendat etapivõitu kollase liidrisärgiga

Prantsusmaa velotuur algas võrdlemisi tasase etapiga ja kuigi vahepeal oli ka jooksikuid eest ära, siis võitja mängiti välja siiski mitmekümnepealises grupifinišis, kus kiireimat jalga näitas Philipsen, kellele see oli Tour de France'ilt juba kümnes etapivõit.

Velotuuri peamised favoriidid Tadej Pogacar (UAE Team EMirates - XRG) ja Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) said võitjaga sama aja ning protokolli vastavalt 18. ja 20. koha. Samas samuti favoriitide hulka kuuluv Remco Evenepoel (Soudal - Quick-Step) kaotas neile 39 sekundiga.

Jasper Philipsen times it to perfection to claim the first yellow jersey of the Tour de France!



Absolute chaos on the roads to Lille with crashes and crosswinds thinning the bunch right down. pic.twitter.com/uILl3yIaIG