Naiskohtunikud sooritasid enne EM-i ära meeste füüsilise testi

Rosetti tutvustas pressikonverentsil kohtunikke ja seejärel kirjeldas mõningaid peamisi direktiive ning uusi reegleid, mis turniiril jõustusid.

"Need pole mitte ainult selle turniiri parimad kohtunikud, vaid kuuluvad ka Euroopa ja tegelikult ka kogu maailma eliidi hulka," ütles Rosetti.

"Näete, et meie kohtunikud on väga hästi ette valmistatud," ütles ta meeskonna kohta, mis koosneb 13 kohtunikust, kolmest varukohtunikust, 24 abikohtunikust ja 16 VAR-ist.

"Alles aasta tagasi esitasin meie kohtunikele väljakutse, rõhutasin, et nad peaksid oma taset tõstma ja füüsilist ettevalmistust parandama. Täna olen väga uhke. Kõik nad on meeste füüsilise testi sooritanud. Ja uskuge mind, see pole lihtne," ütles Rosetti.

Rosetti rõhutas kommunikatsiooni olulisust turniiri sujuva ja tõhusa läbiviimise tagamiseks. UEFA kohtunikekomitee liikmed külastasid enne turniiri kõiki osalevaid rahvuskoondiseid, tagades, et kõik mängijad ja treenerid oleksid täielikult teadlikud sellest, mida oodata.