Käsipalli noortekoondis lõpetas EM-i kaheksandal kohal

Eesti alustas kohtumist hästi ning võttis põhjanaabrite üle juba poolajaks 10:6 edu. Põhiliselt kolme skooritegija, Kristofer Liedemanni, Karlis Kalki ja Martin Lepiku abil suudeti teisel perioodil kätte võidetud vahet hoida ning haarati turniiri viimasest kohtumist 17:14 võit.

Kalk sai kirja kuus, Liedemann viis, Lepik viis ning Johannes Pertelson ühe värava. Soome eest skooris Arne Berglund kolmel korral. "Kui lühidalt kokku võtta, siis tegime ära selle, mis vaja – mul olid enne turniiri kindlad eesmärgid ja need said ka täidetud," sõnas koondise peatreener Kaspar Lees. "Võidud, mida sihtisime, võtsime ära. Veidikene jääb kripeldama Egiptusega mäng alagrupis – seal oleks võinud veidi paremini minna. Aga meie minimaalne eesmärk sai tänaseks täidetud."

"Kindlasti saime siit kaasa palju kasulikku. Teatud asjad toimisid väga hästi, samas andsid tugevad vastased meile selge pildi, kus meie nõrkused praegu on. Oli väga häid episoode, näiteks suutsime Islandi vastu esimes poolaja võrdselt võidelda. Siin turniiril osalevad Euroopa tippvõistkonnad karistavad aga eksimused kohe ära. Meil on tööd veel teha, eriti kaitses, et oma koostöö paika saada," jätkas peatreener.

"Kui küsitakse, siis individuaalselt tõstaks rünnaku poolel ehk esile Liedemanni, kes skoori poolest tegi oma töö korralikult ära ja võttis kohati ka liidrirolli. Teised suutsid tema kõrval siiski oma rolle hästi täita. Kaitses tõstaksin esile ka sünnipäevalapse Oskar Luksi. Kokkuvõttes – meie põhimehed said hästi hakkama ja teised täitsid oma ülesanded nii, nagu treenerid näha soovisid ja vastavalt oma võimetele. Just sellised mängud kasvatavad ning olen rahul, et saime võimaluse sel turniiril osaleda."

Eesti lõpetas turniiri kolme võidu ja viie kaotusega kaheksandal kohal.