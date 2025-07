Tänak: Haanja kuppelmaastik on väljakutsuv, pikalt ette ei näe

Ainsa Rally1 masinaga Lõuna-Eesti teedel võistlev Tänak võitis reedel kõik neli kiiruskatset ning edestab laupäevase kuue katse eel lähimaid konkurente ligi pooleteise minutiga.

"Üle pika aja kiiretel teedel, eks meil ongi olnud kolm karmi rallit järjest ning meeleolu autos olnud väga erinev. Kiire rütmi ja kiirete teedega harjumine võtab aega, see on positiivne väike nädalavahetus," sõnas Tänak ERR-iga rääkides. "Nii pikalt oleme järjest mägedes sõitnud, on vaja harjuda kaheks kiireks ralliks. Eesti ja Soome on omaette emotsiooniga."

Tänak teenis eelmisel nädalavahetusel oma MM-hooaja esimese rallivõidu, kui triumfeeris Kreeka karmidel radadel. Pikalt aga loorberitele puhkama jääda ei saa.

"Ajalugu on ajalugu, esmaspäevast algas ettevalmistus järgmisteks rallideks. Eks ta kahjuks nii läheb, et elutempo on päris kiire," muheles saarlane. "Eesti mõistes on Haanja kuppelmaastik omajagu väljakutsuv, väga pikalt ette ei näe ja tihtipeale on kurvid mägede taga. Lõppeesmärk on leida mõistlik rütm ja harjuda kiirusega."