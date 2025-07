Tänak alustas Lõuna-Eesti rallit kahe oodatud katsevõiduga

Tänak ja tema kaardilugeja Martin Järveoja (Hyundai) on EMV neljandal etapil stardis ainsa Rally1 masinaga ning nad võitsid ralli 14,5-kilomeetrise avakatse kahe Läti ekipaaži ees enam kui poole minutiga.

Lühikese, vaid 650-meetrise Võru linnakatse finišis edestas Tänak teist aega näidanud Priit Koiki (Škoda Fabia Rally2 evo) 4,36 sekundiga. Kahe katse järel on Tänaku edu Ralfs Sirmacise ees 40,93 sekundit, kolmas on teine lätlane Emils Blums (+42,50) ning neljandal kohal olev Vaiko Samm (Škoda Fabia R5) kaotab Tänakule 51,74 sekundit.

Lõuna-Eesti rallil sõidetakse reedel ja laupäeval kokku kümme kiiruskatset kogupikkusega 95 kilomeetrit.

"Hea meel on näha, et Lõuna-Eesti ralli on peale väikest pausi tagasi kalendris. Meie jaoks saab see võistlus olema eelkõige ettevalmistuseks koduseks MM-etapiks ja heaks üleminekuks aeglastelt teedelt kiiretele," sõnas Ott Tänak enne ralli algust pressiteate vahendusel.