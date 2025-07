Narva Transi ründajat seostatakse Šotimaa kõrgliigaklubiga

Viimase Premium liiga mängu järel avaldas JK Narva Trans Soccernet.ee-le, et Kaboret on suure tõenäosusega ees ootamas klubivahetus. Šotimaa väljaanne Edinburgh Evening News teab kirjutada, et 23-aastast Burkina Faso ründajat on asunud jahtima kohalik kõrgliigaklubi Hearts, kirjutas Eesti jalgpalliportaal reedel.

Premium liiga senisel hooajal 15 mänguga 12 väravat löönud ning kaks väravasöötu välja jaganud Kaboret kirjeldatakse eeskätt läbi statistika, aga ka võime mängida nii ääreründes kui tipus. Lisatakse, et hiljuti koondises debüüdi teinud ründaja on Burkina Faso üks lootustandvamaid mängijaid.

Kabore liitus Narva Transiga 2023. aasta lõpus, ent hakkas mängima uue hooajaga. Senised poolteist aastat on talle klubi särgis toonud kokku 50 mängu, 33 väravat ja kümme resultatiivset söötu. Burkina Faso koondisega mängis ta juuni alguses esimest korda Tuneesia ja Zimbabwe vastu.