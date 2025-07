Vingegaard Touri eel: olen tugevam kui kunagi varem

Vaid 26-aastasena on Pogacar Tour de France'i võitnud kolmel korral, 2022. ja 2023. aastal triumfeeris tema suurim konkurent Jonas Vingegaard (Visma–Lease a Bike), kes usub ka tänavu enda võimalustesse sloveeni ülevõim murda.

"Saan kindlalt öelda, et olen tugevam kui kunagi varem," sõnas taanlane reedel toimunud pressikonverentsil. "Eelmisel aastal olin Touril samuti väga kõrgel tasemel, aga teistmoodi. Kaalun nüüd rohkem, aga see on lihasmass ja teame, et see lisab võimsust. Saan seetõttu öelda, et olen elu parimas vormis."

Mullu kukkus Vingegaard Baski velotuuril rängalt, murdis mitu luud, kahjustas kopsu ja vajas operatsiooni. Prantsusmaa velotuuril võitis ta küll ühe etapi, ent kaotas lõpuks Pogacarile üle kuue minuti. "Eelmise aastaga võrreldes on olukord väga erinev. Ausalt öeldes ei uskunud ma, et pean mullusest kukkumisest nii kaua taastuma - vajasin samale, kukkumiseelsele tasemele jõudmiseks peaaegu kogu aastat," tõdes taanlane.

Viimased viis Touri trofeed omavahel ära jaganud Vingegaard ja Pogacar läksid viimati vastamisi Dauphine velotuuril, kus sloveen võttis kange konkurendi ees 59-sekundilise võidu. "Selline rivaal nagu Tadej sunnib sind endast parimat andma: sa tead, et pead iga päev raskelt treenima, et temaga võistelda," sõnas Vingegaard.

"See muudab mind veelgi paremaks. Austan teda väga, ta on väga hea inimene ja väga hea rattur - mul on tema kohta öelda vaid häid sõnu," kinnitas taanlane.

Tänavune Prantsusmaa velotuur algab laupäeval Lille'i ümbruses toimuva 184-kilomeetrise sprinteritele mõeldud etapiga. Pühapäevasel künklikul 209-kilomeetrisel etapil võib esimeste finišeerijate seas näha ka üldarvestuse peale sõitvaid mehi, kolmas etapp on taas sprinterite pärusmaa.