Owens võttis Noolelt 25 aastat püsinud rekordi, Tilga katkestas

Prantsusmaal toimuvat mainekat Talence'i kümnevõistlust juhib avapäeva järel Puerto Rico mitmevõistleja Ayden Owens-Delerme, kes võttis 400 meetri jooksus veerand sajandit Erki Noole nimel püsinud staadionirekordi. Karel Tilga otsustas nelja ala järel võistluse pooleli jätta, eestlaste avapäeva säravaimaks tulemuseks on Risto Lillemetsa isiklik rekord kuulitõukes. ERR-i spordiportaal vahendab võistlust otseblogis.

Eestlased alustasid Talence'i kümnevõistlust pigem kahvatult ning esimene tõeline õnnestumine tuli kuulitõukes, kui Risto Lillemets parandas seni täpselt 15 meetri peal olnud isiklikku rekordit lausa 48 sentimeetriga.

Avapäev tõi paraku ka ühe eestlasest katkestaja, kui Karel Tilga otsustas 400 meetri jooksu eel võistluse pooleli jätta. Tippudest on parimas hoos sakslane Niklas Kaul, kes liigub 8700 punkti graafikus, kuigi toonasel, isiklikuks rekordiks 8691 punkti toonud Doha MM-il viskas ta oda koguni 79 meetri kaugusele.

Päeva lõpetanud 400 meetri jooksus sai Puerto Rico mitmevõistleja Ayden Owens-Delerme alavõidu 46,43-ga, millega võttis Erki Noolelt täpselt veerand sajandit püsinud kümnevõistlejate staadionirekordi 46,95.

Eestlaste tulemused avapäeval:

Johannes Erm 4258 (10,87 - 7.69 - 14.51 - 1.91 - 48,13)

Rasmus Roosleht 4216 (10,89 - 7.15 - 15.79 - 2.00 - 49,46)

Risto Lillemets 4066 (11,11 - 7.09 - 15.48 - 1.94 - 49,74)

Karel Tilga (11,20 - 7.26 - 14.84 - 1.94 - DNS)

100 meetri jooks:

Oodatult võttis alavõidu Ayden Owens-Delerme, aga väga häid jooksuaegu ei näidatud. Tänavu ka 10,33 sprintinud Puerto Rico mees sai kirja 10,48, sel hooajal oma esimese 100 meetri jooksu teinud Johannes Erm 10,87, Rasmus Roosleht 10,89, Risto Lillemets 11,11 ning Karel Tilga 11,20.

Tippudest andis kõige vähem punkte ära Niklas Kaul, kes sai kirja 11,28 ning kaotab oma rekordigraafikule vaid kahe punktiga.

Avaala järel kaotab Roosleht oma tippmargi graafikule 18, Lillemets 29, Erm 62 ja Tilga 80 punkti. Owens-Delerme'il on virtuaalseid miinuspunkte 40.

Kaugushüpe:

Erm hüppas kohe avakatsel 7.69 ning loobus seejärel ülejäänud kahest katsest. Tilga kolm katset maandusid 13 sentimeetri sisse, parimaks jäi 7.26. Roosleht hüppas 7.15 ning Lillemets 7.09. Alavõidu teenis kohalik mees Teo Bastien 7.75-ga, Bahama kümnevõistleja Kendrick Thompson hüppas uueks isiklikuks rekordiks ühe sentimeetri rohkem kui Erm.

Kahe ala järel on Thompson kogunud 1925 (rekordigraafikuga võrreldes punkte -33), Owens 1900 (-122), Bastien 1896 (-34), Erm 1872 (-118), Hauttekeete 1774 (+4), Brewin 1754 (+10), Roosleht 1735 (-27), Kaul 1717 (+57), Tilga 1693 (-159), Lillemets 1671 punkti (-34).

Tilga on laias laastus liikumas umbes 8500, Lillemets 8100 ja Roosleht 8200 punkti kursil. Puhta matemaatika põhjal võiks Erm praegu olla 8650 punkti graafikus, väga hästi on alustanud Kaul, kes liigub siiani selgelt üle 8700 punkti graafikus.

Kuulitõuge:

Eestlaste esimese tõeliselt suure õnnestumise pakkus Lillemets, kes parandas teisel katsel oma isiklikku rekordit koguni 48 sentimeetriga ning sai kirja 15.48. Roosleht tõukas viis sentimeetrit kaugemale kui Götzises ehk tema parima katse pikkuseks mõõdeti 15.79, Erm piirdus 14.51 ning Tilga 14.84-ga. Rooslehe ees võttis oma teise alavõidu Owens, kelle kuulikaar ületas ainsana 16 meetri joone (16.13).

Owens-Delerme kerkis kolmanda alaga liidriks ning on kogunud 2759 (rekordigraafikuga -130) punkti, talle järgnevad Thompson 2694 (+39) ja Erm 2632 (-147). Roosleht kaotab rekordigraafikule 24 ja Tilga 215 punktiga, tugev kuulitõuge tõstis Lillemetsa 20 punktiga plussi. Kaul liigub jätkuvalt 8700 ja Owens 8600 punkti graafikus, Roosleht veidi üle ja Lilllemets veidi alla 8200 ning Tilga 8450 peale.

Kõrgushüpe:

Ainsa eestlasena ületas laupäeval kahe meetri kõrgusel olnud lati Roosleht, Lillemets ja Tilga piirdusid 1.94-ga ning Erm 1.91-ga. Oma teise alavõidu teenis 2.06 ületanud Bastien, heas hoos jätkab ka Kaul, kes tegi ainult kaks õnnestunud hüpet ning sai üle kõrgusest 2.03 (rekordvõistlusel 1 cm vähem).

Nelja ala järel kerkis liidriks 3487 punkti kogunud Bastien, kes edestab Thompsonit 17 ja Owensit 32 punktiga. Roosleht on kogunud 3376 (graafikuga võrreldes -52), Erm 3355 (-218), Lillemets 3239 (-31) ja Tilga 3222 (-316) punkti.

Soosikutest on jätkuvalt parimal positsioonil Kaul, kes liigub kindla võidu ja 8730 punkti kursil. Owens võib mõelda 8500, Tilga 8350, Roosleht 8200 ja Lillemets 8130 punktist. Virtuaalselt püsib Erm 8550 punkti graafikus, aga reaalsus on täna rääkinud teist juttu.

400 meetri jooks:

Kolmandas jooksus 46,43-ga kindla alavõidu võtnud Owensi järel oli teine Erm (48,13), teises jooksus edestas Roosleht (49,46) Lillemetsa (49,74). Tilga loobus jooksu eel paraku edasi võistlemast. Ühtlasi ületas Owens-Delerme võiduajaga ka täpselt 25 aastat Erki Noole nimel olnud kümnevõistlejate 400 meetri jooksu staadionirekordi (46,95).

Avapäeva järel on liidriks 4469 punkti kogunud Owens, kellele järgnevad Thompson 4352, Bastien 4316 ja Erm 4258 punktiga. Roosleht on kogunud 4216, Kaul 4176 ja Lillemets 4066 punktiga. Kaul kaotas jooksuga küll punkte, aga püsib ikka 8700 punkti graafikus, Owens-Delerme võib sihtida 8550, Roosleht 8200 ja Lillemets 8130 punkti. Erm on matemaatiliselt liikumas 8480 punkti graafikus.

Enne võistlust:

Mullu võitis Erm Talence'i võistlue 8589 punktiga, edestades Sander Skotheimi ja Sven Roosenit. Norralast ja hollandlast sel nädalavahetusel Prantsusmaal kohal ei ole, küll pakuvad valitsevale Euroopa meistrile näiteks konkurentsi kodune rivaal Karel Tilga, Puerto Rico mitmevõistleja Ayden Owens-Delerme ning 2019. aasta maailmameister Niklas Kaul.

Maailma hooaja edetabeli üheksa parimat tulemust sündisid mõistagi juuni alguses Götzises. Esikoha sai seal Skotheim 8909 punktiga, teine oli ameeriklane Kyle Garland 8626 ja kolmas Kaul 8575 punktiga. Parima eestlasena oli Tilga Götzises 8405 punktiga üheksas ning Rasmus Roosleht sai uue isikliku rekordi 8241 punktiga 14. koha.

Aprilli alguses parema põlve meniski operatsioonil käinud Erm osaleb Talence'is oma hooaja esimesel kümnevõistlusel.

Kümnevõistluse ajakava:

Laupäev

12.00 - 100 m jooks

13.00 - kaugushüppe esimene grupp

14.15 - kaugushüppe teine grupp

15.35 - kuulitõuge

17.00 - kõrgushüpe

19.00 - 400 m jooks

Pühapäev

10.30 - 110 m tõkkejooks

11.25 - kettaheide

13.45 - teivashüpe

18.50 - odavise

19.20 - 1500 m jooks

Eestlaste ja teiste tippude rekordid: