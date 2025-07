Üheksas mängus järjest värava löönud Lillemäe valiti kuu parimaks

Lillemäe ja Flora tulemused mais ja juunis olid muljetavaldavad, kirjutab jalgpall.ee. Naiskond pidas kuus kohtumist, milles kõigis tegi kaasa ka Lillemäe. Neljas mängus sai ta kirja täismängu, kahes kohtumises oli platsil vähemalt 75 minutit. Eriti märkimisväärne on see, et ta lõi värava igas mängus – kohtumises JK Tallinna Kaleviga koguni kaks. Nii kogunes Lillemäele kahe kuu jooksul seitse tabamust, väravaküttide edetabelis on ta 15 väravaga kindel liider. Sama kindlalt juhib Flora ka liigatabelit, olles kümne vooru järel ainsana täiseduga.

Toomi juhendatava Saku Sportingu esitus mai–juuni jooksul oli väga stabiilne – kuuest kohtumisest teeniti neli võitu ja kaks viiki. Kui mais tulid tulemused kas nappide võitudena või viigimängudena, siis juuni keskpaigast alates käivitus Sportingu ründemasin: kolmes mängus löödi kokku 16 väravat. Kahe kuuga lõi naiskond kokku 21 väravat. Kaks võitu saavutati Tartu JK Tammeka, üks FC Elva ja üks JK Tallinna Kalevi üle. Viigid tulid kohtumistest Viimsi JK ja Kaleviga. Liigatabelis paikneb Sporting 20 punktiga teisel kohal.

Parima mängija valimisel kogusid lisaks Lillemäele hääli tema klubikaaslane Anett Joandi, Sportingust Lisandra Rannasto, JK Tallinna Kalevist Maria Orav ning Tallinna FC Araratist Veronika Asatryan. Peatreeneri valimisel sai hääli ka Viimsi JK peatreener Anastassia Morkovkina ning Florat juhendav Ljubov Maksimova.

Parima mängija ja peatreeneri valimisel osalesid naiste koondise peatreener, neidude U-19 koondise peatreener, jalgpalliliidu esindaja ja spordiajakirjanik. Hääleõiguse omanikud reastavad igakuiselt enda esikolmiku – esikoht teenib kolm punkti, teine kaks ja kolmas ühe punkti. Parim mängija ja treener selgub punktide kokkuliitmisel.