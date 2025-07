Viis aastat tagasi kõrgliigas mänginud klubi jäi Serie C litsentsist ilma

Itaalia jalgpalliliit kinnitas, et Serie B-s 18. kohal lõpetanud Brescia ei palli tuleval sügisel Serie C-s. Veel viis aastat tagasi kõrgliigas osalenud klubi toimetas viimased viis hooaega esiliigas, vahendab Soccernet.ee.

Tänavuse hooaja järel karistati Bresciat finantsreeglite rikkumise tõttu nelja miinuspunktiga, mis kukutasid nad tagantpoolt kolmandaks. Klubi jäi hätta nii maksude kui palkade tasumisega. Omanikule Massimo Cellinole ja temaga koos juhatuses olevale pojale Edoardole määrati kuuekuuline jalgpallis tegutsemise keeld.

The Athletic kirjutab, et suure tõenäosusega taasasutab Brescia end uue klubina ning alustab järgmist hooaega Serie D-s. Brescia särki on varem kandnud tuntud mängijad nagu Roberto Baggio, Pep Guardiola, Gheorghe Hagi, Andrea Pirlo ja Mario Balotelli.