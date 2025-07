Hardo Mere võitis Euroopa Dakariks nimetatava maastikuralli Poolas

Mere ja Kujawski (HM7 Proto) olid parimad autode klassis Extreme Open. SSV-de konkurentsis saavutasid Indrek Reisenbuk ja Vaido Kalm (Can-Am Maverick X3) kolmanda koha, Alar Veski ja Andre Säre (Can-Am Maverick) olid 24., Taavi Raadik ja Alar Kulp (Can-Am Maverick X3) 31. ning Urvo Männama ja Kris Männama (Can-Am Maverick X3) 34., vahendab Eesti Autospordi Liit enda kodulehel.

Mere-Kujawski edestasid viis päeva kestnud 1250 kilomeetri pikkuse võistluse finišis lähimaid konkurente Thomas Jolliffet ja Mark Fosterit (JFT Land Rover Defender) kahe tunni, 50 minuti ja 21 sekundiga. Võitjate aeg oli 11:45.56,44.

Eesti-Poola ekipaaž alustas rallit proloogi klassivõiduga ja jätkas esimesel täispikal võistluspäeval absoluutvõiduga. "Panime kõik välja, tempo oli maksimaalne," rääkis kuuendat korda Breslau rallil osalenud Mere. "Ei tea ju, mida konkurendid teevad ja millise tempoga liiguvad."

Teisele päevale said nad startida esimesena, aga teadmisega, et kinni jääda ei tohi. "Eesmine vints ei töötanud, tagumine oli küll korras, kuid selle tõmbejõud on väiksem. Õnneks ei läinud vintsi kordagi vaja."

Vahekastis õli vahetades avastas tiim, et selle hammasratastel on hammaste servad hakanud maha kuluma. "Panime varukasti alla ja sõit sai jätkuda. Vahekasti ja vintsi probleem olidki ainsad tehnilised mured kogu võistluse jooksul," sõnas Mere.

Kolmas päev viis raskele osale, mida tuntakse ka Hannibali teena. "Seadistasime auto vedrustuse pehmeks, aga poleks pidanud. See ei suutnud tee ebatasasusi vastu võtta ja hakkas läbi lööma," rääkis Mere. "Muutsime seade tagasi jäigemaks."

Neljas võistluspäev viis veetakistustega mudasele osale. "Mõni väiksema klassi auto uppus seal päris ära. Tegime mõistlikku tempot ja tulime läbi," jutustas Mere.

Järgnes öökatse, mille Mere/Kujawski võitsid viiendat rallit järjest. "See on meie leivanumber, öökatse mulle väga meeldib," tunnistas Mere.

Viimasel kolmel päeval pandi võistlejate vastupidavus tavapärasest rohkem proovile, sest pikale n-ö mudapäevale järgnes väikese ajavahega öine võistlus ja kohe ka ralli viimane katse. "Edu oli kindel, mingeid riske võtma ei pidanud. Saime viimasel katsel teha ka väikese pausi, et valutama hakanud seljale puhkust anda."

Ehkki Mere on Rallye Breslaul osalenud kuuel korral, ei ole ta kunagi kogenud kahte ühesugust rallit . "Üldjoontes ma muidugi tean, mida oodata, piirkond on ju tuttav. Samas on tegemist väga suure polügoonialaga, kus on palju teid, õppuste käigus maastik muutub, ilm muudab tingimusi. Nii et kogemus küll loeb, kuid seda, et kõik oleks varasemast tuttav, küll ei ole," selgitas Mere.

Rallye Bresalud on korraldatud üle 30 aasta. Võistlus toimub Zagani ja Drawsko polügoonidel.