Rando Roos jätkab Tartu korvpalliklubi ridades

Tartu Ülikool Maks&Mooritsa korvpalliklubi teatas, et tagamängija Rando Roos jätkab Tartu ridades ka järgmisel hooajal.

"Otsustasin jätkata Tartus, sest siin on hea keskkond ja kõrged ambitsioonid. Samuti on mul ka aasta ülikooliõpinguid jäänud. Eelnevatel aastatel oleme teinud sammu lähemale tiitli võitmisele ning usun, et tuleval hooajal oleme valmis endast kõik andma ja karika Tartusse tooma," kommenteeris alates 2022. aastast Tartu esindusmeeskonnas pallinud 20-aastane mängumees.

Eesti-Läti liigas pääses Roos möödunud hooajal keskmiselt väljakule pea 16 minutiks ning kogus selle ajaga 3,7 punkti mängu kohta. Eesti meistriliigas tõi ta keskmiselt 7,7 mänguminutiga 2,8 punkti.

Tartul on praeguse seisuga lisaks Roosile lepingud sõlmitud Robert Valge, Martin Paasoja, Karl Johan Lipsu ja Rauno Nurgeriga.