Robert Valge vahetab Pärnu särgi Tartu Ülikooli oma vastu

28-aastane ja 192 sentimeetri pikkune Valge kuulus alates 2020. aastast Transcom Pärnu (eelmise nimega Pärnu Sadam - ERR) ridadesse. Ta esindas tudengilinna klubi ka 2019/20 hooajal ning hakkab sügisest korvpalli kõrvalt Tartu Ülikoolis majandust õppima.

"On super hea meel järgmisel hooajal mängida Tartu võistkonna eest. Olen siin juba ühe aasta mänginud ning tean, et tegemist on professionaalse ja igas mõttes tasemel klubiga. Samuti on Tartuga liitumine minu jaoks hea võimalus ühendada korvpall ja õppimine," sõnas Valge klubi teates.

Ootused uue hooaja osas on Valgel kõrged: "Vaadates mehi, kes juba meeskonna nimekirjas on, siis on selge, et läheme sel hooajal kulla peale mängima!"

Valge panustas möödunud hooajal Eesti-Läti ühisliigas keskmiselt 12,5 punkti ja kahe resultatiivse sööduga mängu kohta. Eesti meistriliigas kogunes tema arvele keskmiselt 13 punkti, neli lauapalli ja kaks korvisöötu.

Tartu Ülikoolil on uueks hooajaks lepingud sõlmitud veel ka Martin Paasoja, Karl Johan Lipsu ja Rauno Nurgeriga. Treeneritena jätkavad Aivar Kuusmaa ja Toomas Kandimaa.