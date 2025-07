Ronaldo järelhüüdes Jotale: see ei ole mõeldav, alles olime koos koondises

28-aastane Jota ja samuti jalgpallurina leiba teeninud Andre sattusid neljapäeva keskööl loode-Hispaanias, Portugali piiri lähistel maanteel traagilisse liiklusõnnetusse. Kohaliku meedia teatel üritas Jota oma Lamborghiniga möödasõitu teha, kuid auto paiskas rehvipurunemise tõttu teelt välja ja süttis seejärel põlema. Mõlemad noormehed hukkusid sündmuspaigas.

BBC sõnul olid vennad teel põhja-Hispaania linna Santanderi, kust nad kavatsesid reisida praamiga Inglismaa sadamalinna Portsmouth'i. Liverpooli rivistusse kuulunud Diogo käis hiljuti operatsioonil ning väidetavalt ei soovitanud tal arstid seetõttu lennukiga lennata.

Foto õnnetuspaigast. Autor/allikas: SCANPIX/EPA

"See ei ole mõeldav. Alles olime koos rahvuskoondises, alles sa abiellusid. Saadan sinu perele, naisele ja lastele oma sügavaima kaastunde ning soovin neile kogu maailma jõudu. Tean, et sa oled alati nendega. Puhake rahus, Diogo ja Andre. Me kõik tunneme teist puudust," sõnas Portugali rahvuskoondise kapten Cristiano Ronaldo oma järelhüüdes.

Endine Liverpooli peatreener Jürgen Klopp märkis, et Jota ei olnud mitte ainult fantastiline mängija, vaid ka suurepärane sõber ja hooliv isa. "Nüüd on käes hetk, kus mul on raske [emotsioonidega] võidelda. Sellel kõigel peab olema suurem eesmärk, kuid mina ei näe seda. Mul on südantlõhestav kuulda Diogo ja tema venna Andre lahkumisest. Me jääme teid igatsema. Puhake rahus, armastusega J," kirjutas Klopp ühismeedias.

Everyone at the Premier League is shocked and devastated to learn of the tragic passing of Diogo Jota and his brother Andre. Our sincerest condolences go to Diogo's family, friends, Liverpool FC, and all their supporters at this heartbreaking time. Football has lost a champion… pic.twitter.com/KG4coUHY1P — Premier League (@premierleague) July 3, 2025

Liverpoolis Jotaga koos kolm hooaega mänginud Darwin Nunez kirjutas Instagramis: "Ma ei leia lohutamiseks sõnu. Jään sind mäletama alati naeratavana, võrratu kaaslasena nii väljakul kui väljaspool seda. Saadan kogu oma jõu sinu perele – kus iganes sa nüüd ei oleks, tean kindlalt, et sa oled alati nendega. Puhake rahus, Diogo ja Andre."

"Öeldakse, et me kaotame inimesi ainult siis, kui me neid unustame. Ma ei unusta sind kunagi," teatas koondisekaaslane Ruben Neves.

Liverpooli kodustaadioni Anfieldi ümbruses kogunesid neljapäeval sajad leinajad ning oma kaastunnet olid tulnud avaldama ka Liverpooli igipõliste rivaalide Evertoni ja Manchester Unitedi toetajad.

Leinajad kogunesid Anfieldi staadionile. Autor/allikas: SCANPIX/PA

"Sellisel hetkel kaotab jalgpall oma tähtsuse. Diogost jäi maha naine ja kolm last ning tema vanemad kaotasid oma lapsed. Meie, Liverpooli fännide jaoks jääb ta igavesti suurepäraseks punaseks (Liverpooli mänguvormi värv - ERR)," ütles üks Liverpooli poolehoidja BBC-le.

Fans have already started to pay tribute to Diogo Jota outside of Anfield pic.twitter.com/fUaZ1QtWI7 — Football on TNT Sports (@footballontnt) July 3, 2025

Ühendkuningriigi peaminister Keir Starmer avaldas samuti kaastunnet: "Olen kindel, et räägin kõigi eest, kui ütlen, et meie mõtted on tema pere ja sõpradega. Miljonid Liverpooli toetajad, aga ka teised jalgpallisõbrad on šokis. See on tragöödia," ütles Starmer pressikonverentsil.

Oma järelhüüdeid on saatnud ka sportlased teistelt aladelt. Korvpalliikoon ja Liverpooli vähemusosanik LeBron James kirjutas ühismeedias: "Minu palved on sel raskel ajal Diogo lähedastega! Olgu te kõik kaitstud! YWNA (You'll Never Walk Alone - ERR) JOTA."

"Kohutavalt kurb uudis. Kogu minu armastus, kiindumus ja toetus tema naisele, lastele, perele ja sõpradele sel raskel ajal. Puhake rahus, Diogo ja Andre," teatas 22-kordne suure slämmi võitja Rafael Nadal.

Euroopa jalgpalliliit UEFA kinnitas, et nii neljapäevaseid kui ka reedeseid naiste EM-finaalturniiri mänge alustatakse minutilise leinaseisakuga. Portugali rahvusnaiskond kohtub neljapäeva hilisõhtul valitseva maailmameistri Hispaaniaga.

Jota mängis oma karjääri jooksul Pacos de Ferreira, Madridi Atletico, Porto, Wolverhampton Wanderersi ja Liverpooli eest. Portugali koondises pidas ta 49 kohtumist ning lõi 14 väravat. Tema vend Andre kuulus viimasena Penafieli hingekirja.