U-16 kossupoisid said Põhjamaade turniiril taas valusa kaotuse

Esimene poolaeg kulges tasavägiselt ja eestlased leidsid ennast poolajaks viiepunktilisest kaotusseisust. Kolmanda veerandajaga saadi vahe minimaalseks, kuid viimasel perioodil said vastased võidu endale. Eesti resultatiivseimad olid Robert Kangur ja Hugo Tirs, kumbki 17 punktiga, Daniel Kaljula lisas 11 silma. Taani parim oli Bob Da Silva 19 punktiga, vahendab basket.ee.

"Väga tasavägine ja pingeline mäng. Taaskord lõpuga see mäng meil käest ära läks," tõdes koondise peatreener Kris Killing. "Kui vaadata Taani satsi, siis kindlasti väga potentsiaalikas võistkond, kus on pikkust ja atleetlikkust väga palju. Samas ma pean kiitma oma poisse, me olime igas liinis grammi võrra väiksemad ja me saime väga hästi nendega hakkama tegelikult. Lõpuks need pisidetailide tõttu selle mängu võit meilt käest ära läks. Mõned kommunikatsioonivead kaitses, mõned vead, millega oleks saanud kiirrünnaku maha võtta. Rünnakul viskasime väga palju lihtsaid korvialuseid viskeid mööda."

Killingu sõnul astuti kaotusest hoolimata samm edasi. "25 ründelauda taaskord, kuigi me oleme palju väiksem sats – võistkonnas seda võitluslikku sisu ja kõike on. Nüüd on vaja lihtsalt natukene rohkem distsipliini saada rünnakul ja kaitses mõned kommunikatsioonivead korda saada. Taaskord nagu eile saab öelda, et siit on hea edasi minna ja sellest mängust saame õppida. Selleks see Nordic ongi ja samas näitab, et võistkonnas on ainest, et suve jooksul teha kõva samm edasi. Eesmärgiks on ju EM-il A-divisjoni püsima jääda."

U-16 koondis pidi turniiri avamängus tunnistama Rootsi 73:72 paremust. Järgmine kohtumine peetakse neljapäeva õhtul, kui minnakse vastamisi Islandi eakaaslastega.