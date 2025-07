Maailmameister Hispaania tegi Portugaliga sotid kiiresti selgeks

EM-i suursoosikul kulus avavärava löömiseks kaks minutit, kui Olga Carmona söödu suunas Portugali võrku Esther Gonzalez. Vaid viis minutit hiljem kasvatas Vicky Lopez eduseisu kaheväravaliseks.

Avapoolaja lõpuminutitel sai jala valgeks Alexia Putellas ning paar minutit hiljem lõi Gonzalez oma teise värava.

Hispaania domineeris ka teisel poolajal nii pallivaldamist kui ka löögistatistikat ning vormistas lõppseisu 90+3. minutil, kui täpne oli Cristina Martin-Prieto Gutierrez.

Teises voorus läheb Hispaania vastamisi Belgiaga ning Portugal võtab mõõtu Itaaliaga. Belgia ja Itaalia omavaheline kohtumine lõppes itaallannade 1:0 võiduga.

Reedel peetakse esimesed kohtumised C-alagrupis: Taani madistab Rootsiga ning eelmise EM-i finalist Saksamaa kohtub Poolaga.

Enne mängu:

Viimastel aastatel Euroopas ülevõimu kehtestanud Hispaania alustab finaalturniiri suursoosikuna ning kõik tulemused peale EM-kulla oleks neile Šveitsis pettumuseks. Kohal ollakse sisuliselt täiskoosseisus - säravamate tähtedena kahekordsed Ballon d'Or'i võitjad Alexia Putellas ja Aitana Bonmati, aga ka Mariona Caldentey, Salma Paralluelo ja Irene Paredes.

Ainsaks tõeliselt tähtsaks puudujaks on viimastel turniiridel kontrolliva poolkaitsja rolli täitnud Teresa Abelleira. Küll sattus Bonmati vahetult enne turniiri algust viirusliku meningiidiga haiglavoodisse ja esialgu pole teada, kui kaua taastumine aega võtab.

Kahe alagrupikaaslasega on hispaanlannad tänavu Rahvuste liiga raames kahel korral mänginud ja kõik mängud võitnud: Belgia alistati 3:2 ja 5:1, Portugal 4:2 ja koguni 7:1. Mullu oktoobris mängis Hispaania Itaaliaga 1:1 viiki ja just itaallannad ongi selle alagrupi, kui mitte kogu EM-finaalturniiri kõige suurema küsimärgi all olevaks võistkonnaks.

Portugali võiduvõimalused ei pruugi paberil kuigi head välja näha, kuid nad tunnevad oma vastaseid hästi ja neil on palju mängijaid, kes mängivad Hispaanias, eelkõige Kika Nazareth. Barcelona ründav poolkaitsja valiti koosseisu vaatamata sellele, et ta polnud hüppeliigese vigastuse tõttu märtsist saati mänginud. Isegi, kui ta pole selleks mänguks lõppkokkuvõttes valmis, on temast kindlasti võistkonnas palju abi.

FIFA edetabelis 22. kohal olev Portugal on tugevas alagrupis, kuhu kuuluvad ka Itaalia ja Belgia, madalaima asetusega meeskond. Seega peavad nad kiiresti leidma viisi, kuidas katkestada oma nelja mängu pikkune võiduta seeria, mille hulka kuulub ka suur kaotus Hispaaniale.

Isegi, kui Portugal leiab teatavat lohutust teadmisest, et nad võitsid Belgiat vahetult enne negatiivset seeriat, on viimasel ajal olnud Portugali suurim probleem väravate löömine. Nad on löönud rohkem kui ühe värava vaid ühel oma seitsmest 2025. aasta mängust, kui Hispaania vastu suudeti skoorida kaks väravat. Siiski üritab Portugal esimest korda Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril alagrupiturniirist edasi pääseda.

Viimasest viiest omavahelisest kohtumisest on kõik võitnud Hispaania vähemalt kaheväravalise eduga. Portugal on Hispaaniale löönud kahes kohtumises kaks väravat, ühes ühe värava ning kahel korral ei ole Portugal suutnud skoori avada.