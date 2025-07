Alcaraz ja Fritz kindlustasid koha kolmandas ringis

Hispaanlane pidas esmaspäeval Fabio Fognini vastu vastu viiesetilise mängu, kuid britti võitis ta kindlalt. Alcaraz murdis briti servi kuus korda, pikendades oma karjääri parimat võiduseeriat 20 matšini.

"Pean Oliverit kiitma, see oli tema teine ​​matš Touril. Ausalt öeldes ma lihtsalt armastan tema mängu," ütles Alcaraz. "Ta näitas suurepärast tennist. Teadsin algusest peale, et pean olema väga keskendunud ja mängima oma parimat tennist. Täna mängisin lihtsalt suurepärast tennist ja olen oma mänguga väga rahul," lisas ta.

22-aastane Alcaraz kaitseb Wimbledonis tiitlit: nii mullu kui ka tunamullu alistas ta finaalis Novak Djokovici.

Kolmandas ringis läheb Alcaraz kokku kanadalase Felix Auger-Aliassime (ATP 28.) ja sakslase Jan-Lennard Struffi (ATP 125.) vahelise mängu võitjaga.

Kolmandasse ringi pääses ka ameeriklane Taylor Fritz (ATP 5.), kes alistas kolmetunnise ja kuueminutilise mängu järel kanadalase Gabriel Diallo (ATP 40.) 3-6, 6-3, 7-6(0), 4-6, 6-3.

"See oli uskumatult raske matš. Ma ei arva, et neljas kaotatud setis oleksin ma midagi väga valesti teinud," ütles Fritz. "Pidin võimaluste tekkimisel peaaegu ideaalselt mängima. Olen väga õnnelik, et edasi pääsesin," lisas ta.

Järgmises ringis läheb ta vastamisi hollandlase Botic van de Zandschulp (ATP 92.) või hispaanlase Alejandro Davidovich Fokinaga (ATP 27.).