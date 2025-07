Rallikrossisõitjad Maiko Tamm ja Lucas Orav said Rootsis kaks teist kohta

Maiko Tamm saavutas Rootsis sõidetud viiendal ja kuuendal etapil mõlemal 4WD Openi etapil teise koha. Mõlemal oli parim rootslane Filip Martinsson (Renault Clio), viiendal sai kolmanda koha taanlane Ulrik Linnemann (Ford Fiesta) ja kuuendal rootslane Oliver Eriksson (4WDproFC).

Viies etapp sai Tammele ootamatu alguse, kui esimeses eelsõidus näidati talle musta lippu ja karistus langetas ta sõiduvooru tulemuste lõppu. "Vastased olid tugevad, vajusin võitluses sõidujoonelt välja ja otsustasin viimasel hetkel jokkerisse minna. Kohtunikud hindasid manöövri ohtlikuks ja sain karistada," kommenteeris eestlane.

Eelsõitude järel oli Tamm kümnes, alustas poolfinaali viimasest reast, kuid lõpetas teisena. "Sõit õnnestus, jokkeritaktika töötas hästi ja spotter tegi suurepärast tööd," lisas ta.

Finaalis oli Tamme sõnul paar üliriskantset võimalust möödasõidu üritamiseks ja liidrikohale tõusmiseks. "Otsustasin mitte riskida," rääkis ta. "Oht sõita nii iseennast kui konkurenti rajalt välja ja katkestada või saada karistus oli liiga suur."

Kuuendat etappi alustas Tamm kohe eelsõidu võiduga. "Tunne oli hea, sõit klappis ja auto töötas suurepäraselt." Teise eelsõidu vooru ajal hakkas vihma sadama, osa sõitjaid said sõita kuivemal, osa märjemal rajal. "Napilt jõudsime vihmarehvid alla panna, sest meie sõiduks oli rada juba läbimärg," rääkis Tamm.

Kokkuvõttes tuli eelsõitudest neljas tulemus, poolfinaalist teine ja finaalist samuti teine. "Finaali starti jõudsin viimasel hetkel, autol ütles üles generaator, aga meeskond suutis selle siiski ülikiiresti vahetada. Suur tänu neile, supertöö!" tänas Tamm abilisi.

Hooajatabelis on Tamm 118 punktiga liider, järgnevad Linnemann 99 ja Martinsson 90 punktiga. "Ma punktitabelile ei mõtle, võtame sõit korraga ja püüame saavutada igalt etapilt maksimumi. Elu on näidanud, et see taktika töötab kõige paremini," kinnitas sõitja.

CrossCaris võitis mõlemad etapid soomlane Joonatan Ylilammi (Casmat), Lucas Orav (Speedcar Wonder) oli mõlemal teine. Viiendal etapil sai kolmanda koha Romet Tsirna (LifeLive TN11) ja kuuendal norralane Espen Isaksaetre (Speedcar Wonder). Viiendal mahtus eestlastest veel esikümnesse viienda kohaga lõpetanud Martin Juga (LifeLive TN11), kuuendal oli Tsirna seitsmes ja Juga kaheksas.

"Nädalavahetus algas hästi. Vabatreeningu aeg oli üllatavalt hea, olin kolmas ja eelsõitude tempo oli samuti perfektne. Sõitsin ka kiiremaid ringiaegu, aga mõlemal päeval olid stardid kehvad," rääkis Orav. "Kuna sõidan täiel määral FIA nõuetele vastava autoga, on mootor standardne ja kahjuks jääb see just stardis lahjaks. Mõlemad finaalid tulid superhästi välja, finaalide parimad ringiajad mõlemal päeval kuulusid mulle."

Punktitabeli liider on Juga (103 p), teine norralane Thomas Eek Murstad (Speedcar Wonder; 101) ja kolmas Tsrina (98). Orav on 88 puntktiga kuues ja esikümnesse mahub ka Armin Raag (P-Tech Xtreme), kel on 63 punkti.

RallyX võistlussari jätkub 2. ja 3. augustil Taanis Nysumbaneni rajal.