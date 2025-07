Mihkels jäi Prantsusmaa velotuuri koosseisust välja

EF-i esindavad Touril austraallane Harry Sweeny, ameeriklane Neilson Powless, itaallane Vincenzo Albanese, iirlane Ben Healy, taanlased Michael Valgren ja Kasper Asgreen, prantslane Alex Baudin ning hollandlane Marijn van den Berg.

"Nad on Tour de France'i võidutähistustest unistanud lapsest saadik. Nad on kõvasti treeninud, reisinud üle kogu maailma ning pühendanud kogu elu spordile just selle nimel: 21 etappi, 21 võimalust, neist esimene sel laupäeval Lille'is," kirjutas EF pressiteates.

Mihkels on oma karjääri jooksul osalenud ühel rattaspordi suurtuuril, kui lõpetas 2024. aastal Giro d'Italia 112. kohaga. EF-i ei esinda tänavusel Touril ka mullu mägedekuningaks kroonitud Richard Carapaz, kes jääb suurtuurilt eemale haiguse tõttu.