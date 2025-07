Kevin Pesur tõusis Drift Masters sarjas tagasi tippkonkurentsi

Hooaja esimesel etapil Hispaanias kolmanda koha saavutanud, kuid sellele järgnenud Soome võistlusel 19. tulemusega leppima pidanud Pesur sõnas, et Iirimaal teenitud pjedestaalikoht tähendab talle naasmist suurde mängu.

"Soome võistlus oli omamoodi reaalsuskontroll. Rasketes oludes juhtus üks pisike sõiduviga, mille tõttu kaotasime palju üldarvestuse punkte. Pean tunnistama, Iirimaa etapi eel oli vaja kõvasti tööd teha nii auto kui endaga, et taastada samasugune enesekindlus, mida tundsin hooaja algusele vastu minnes," rääkis Pesur. "Iirimaale kohale jõudes olin veendunud, et ilma poodiumikohata me sealt ei lahku."

Esimeses tandemsõidus tuli Pesurile vastaseks selle alla tipp James Deane, kellega on eestlane pidanud väga tasavägiseid heitlusi, millest mõni on ka kokkupõrkega lõppenud. "Pinge oli suur, eelmisel aastal ei saanud me ühtegi puhast sõitu, kaks neist lõppesid kokkupõrkega ja üks Deane'i tehnilise veaga," sõnas Pesur. "Mis seal salata, 32 parema seas vana rivaali Deane'i alistamine tema kodupubliku ees ja veel kodurajal oli magus küll."

Pesur alistas 16 parema seas poolaka Jakub Przygonski ja veerandfinaalis norralase Tor Arne Kvia, kuid pidi poolfinaalis tunnistama iirlase Conor Shanahani paremust. Kolmanda koha sõidu vastase tšehhi Marco Zakourili autot tabasid tehnilised probleemid, mistõttu tegi Pesur soolosõidu.

"Sõidud oli tasavägised. Jälitussõit õnnestus minul paremini, aga saatuslikuks sai eksimus eessõidu alguses, kus avakurvis tehtud vea tõttu surusin auto nina umbes 30 cm liiga sisejoonele, mis ei võimaldanud kolmandasse tsooni siseneda päris nii sügavale, kui olnuks vaja. Kokkuvõttes on väga edukas võistlus seljataga ja oleme tulemusega rahul," märkis Pesur.

Hooaja avavõistluse võitnud Oliver Randalu jõudis Iirimaal 16 parema hulka, kuid teel veerandfinaali jäi alla iirlasele Conor Falveyle. Etapi võitis poolakas Piotr Wiecek.

Sarja liider on Shanahan 251 punktiga, Wiecek on 191 punktiga teine ning Randalul ja Pesuril on kolmandana ja neljandana võrdselt 168 punkti. Riikide edetabelit juhib Iirimaa (434 punkti), järgnevad Poola (344) ja Eesti (336).

Järgmine etapp sõidetakse 25. ja 26. juulil Riias.