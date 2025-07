TalTech/Alexela napsas Keila Coolbetilt kogenud tagamängija

"Soovisin liituda TalTechiga, kuna neil on Eesti üks parimaid organisatsioone ja iga aasta on sammukese võrra edasi liigutud. Klubi eesmärgiks on mängida kirkamate medalite peale," sõnas Sutt ühismeedias avaldatud teates.

"Eelmise hooaja poolfinaale/medalimänge ja kõike seda möllu kõrvalt jälgides tekkis endal ka suur tahtmine seal platsil olla! Boonusena oli suur asi minu jaoks esindada klubi, kes mängib eurosarjas. Ootan väga uut hooaega ja loodetavasti pakume fännidele vägevaid võite ja emotsioone."

TalTech mängib tuleval hooajal lisaks Eesti-Läti ühisliigale ka Põhja-Euroopa liigas (ENBL). Lõppenud hooajal Keila Coolbeti rivistusse kuulunud Sutt viskas Eesti-Läti liigas keskmiselt 9,6 punkti, võttis 2,9 lauda ja jagas 2,0 resultatiivset söötu mängu kohta.

TalTech on praeguseks lepingu sõlminud veel ka Oliver Metsalu, Taavi Jurkatamme, Siim-Markus Posti, Kaarel Välba, Indrek Suneliku, Ran Andre Pehka ja Oliver Suuroruga.