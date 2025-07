Ruben Volt teenis Euroopa TCR sarjas hooaja esimese võidu

Juba eelmistel sõitudel TCR World Tour sarjas sai ALM Motorsport tiim Honda Civic Type R auto paremini liikuma ja seda näitas ka Volti poolt Misanos välja sõidetud parim ringiaeg kvalifikatsioonis. "Nüüd auto käitub jälle nagu peab ja enam pole probleeme," märkis Volt.

Esimeses sõidus start õnnestus ja kuigi läbi kogu võistluse püsisid lähimad rivaalid vähem kui sekundi kaugusel Volti seljataga, ületas 19-aastane eestlane finišijoone kindlalt esimesena.

"Kuna läksime peale suhteliselt agressiivse seadistusega, siis oligi plaan säästa rehve ja hoida lähim konkurent nii 0,6-0,7 sekundi kaugusel," kommenteeris Volt. "Varasemast kogemusest teadsin, et Misanos on raske teise taga sõita, ja nii sõites olin kindel, et kui ise eksi, siis ta ei suuda mind ohustada."

Teist võistlussõitu alustasid kvalifikatsiooni kümme paremat pööratud järjestuses ja seega startis Volt kümnendalt stardikohalt. Kahjuks ebaõnnestus start ja eestlane leidis end 14. kohalt, kust aga õnnestus viimaseks ringiks tõusta kaheksandaks. Siis aga sõideti talle tagant sisse, Volt sõitis rajalt välja ja finišeeris seetõttu alles 13. kohal.

"Auto stardiprotseduuriga läks veidi viltu ja hakkasin mootorit päästma, et see täitsa välja ei sureks," selgitas Volt. "Sealt edasi läkski asi allamäge ja üritasin päästa nii palju kui võimalik. Viimasel ringil olin just möödunud ühest Korea sõitjast, aga järgmises kurvis sain tagant tugevama löögi ja lendasin rajalt välja."

Volt hoiab kaks etappi enne hooaja lõppu sarja üldarvestuses 100 punktiga seitsmendat kohta. "Vaadates hetkel sarja taset, võib kahe viimase etapiga veel kõike juhtuda. Selles sarjas ei ole miski kindel kuni viimase sõiduni."

TCR Europe sarja kaks viimast etappi sõidetakse septembris.